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ПОЛІТИКА

МВС Німеччини:Агресивна війна росії проти України також змінила ситуацію з безпекою в Німеччині

10 серпня 2023, 14:07
МВС Німеччини:Агресивна війна росії проти України також змінила ситуацію з безпекою в Німеччині
Фото: з вільного доступу
За словами глави МВС, "загарбницька війна росії проти України також змінила ситуацію з безпекою в Німеччині.

Через розв'язану росією війну проти України загроза безпеці Німеччини набула іншого виміру.

Про це в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke Mediengruppe сказала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Spiegel.

За словами глави МВС, "загарбницька війна росії проти України також змінила ситуацію з безпекою в Німеччині", адже "загроза шпигунства, дезінформаційних кампаній і кібератак набула іншого виміру".

Згадуючи арешт працівника Бундесверу, що міг шпигувати для рф, вона зауважила, "що наші органи безпеки стежать за шпигунством росії у Німеччині і вживають послідовних заходів проти нього".

"Наші органи безпеки надзвичайно пильні. Ми об'єднали зусилля і посилили заходи щодо захисту, щоб озброїтися проти нинішніх загроз", – зазначила Фезер.

Міністерка додала, що "особливо під час війни кремлівське керівництво покладається на роботу своїх спецслужб", а також вказала, що уряд ФРН вжив рішучих заходів, які "стосуються, зокрема, висилки російських дипломатів, які були пов'язані з російськими спецслужбами".

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь росії.

Німеччинабезпекашпигунствовійна в Україні

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