Матеріали:
Теми:

Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Клеверлі

18 липня 2023, 15:27
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Клеверлі
Фото: Укрінформ
Міністр закордонних справ Великої Британії закликав путіна повернути додому російські війська і завершити війну вже зараз.

Очільник британського зовнішньополітичного відомства Джеймс Клеверлі вважає, що світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів.

Цю заяву міністр зробив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", – сказав Клеверлі.

У своїй промові британський міністр нагадав, що Генасамблея ООН не раз закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН і спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"Мирний план президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", – підкреслив голова МЗС Великої Британії.

Він наголосив, що міжнародна спільнота прагне справедливого і міцного миру, тож росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши з України всі свої війська.

"Пане путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", – закликав Клеверлі.

Він також заявив про необхідність подовжити "зернову угоду", щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.

ООНБританіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється