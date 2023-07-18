Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії закликав путіна повернути додому російські війська і завершити війну вже зараз.

Очільник британського зовнішньополітичного відомства Джеймс Клеверлі вважає, що світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів.

Цю заяву міністр зробив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", – сказав Клеверлі.

У своїй промові британський міністр нагадав, що Генасамблея ООН не раз закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН і спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"Мирний план президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", – підкреслив голова МЗС Великої Британії.

Він наголосив, що міжнародна спільнота прагне справедливого і міцного миру, тож росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши з України всі свої війська.

"Пане путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", – закликав Клеверлі.

Він також заявив про необхідність подовжити "зернову угоду", щоби забезпечити продовольством вразливі країни та запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.