ПОЛІТИКА

"Ми стаємо багатою країною": Трамп обіцяє американцям виплати з доходів від мит

03 жовтня 2025, 17:39
Фото: ria.ru
За словами Трампа, обговорюється сума в межах $1−2 тис.

Додаткові доходи від підвищення мит на імпорт у США можуть приносити Америці трильйони доларів щорічно. Ці кошти можуть спрямувати на погашення держборгу і виплати громадянам.

Президент США Дональд Трамп планує спрямувати доходи від митних зборів на погашення державного боргу.

Про це він заявив в інтерв'ю One America News.

"З таким зростанням, яке у нас зараз, борг, якщо говорити про нього, відносно невеликий", — сказав Трамп.

"Ви переростаєте цей борг. Зараз цифри вищі, ніж будь-коли. Ми також можемо почати розподіляти ці кошти між людьми", — додав він.

За словами Трампа, обговорюється сума в межах $1−2 тис.

Також президент заявив, що за перші вісім місяців свого перебування при владі він уже домігся обіцянок щодо інвестиційних зобов’язань в американську економіку на трильйони доларів. Він підкреслив, що адміністрація Джо Байдена за чотири роки роботи не змогла наблизитися до такої суми.

Трамп зазначив, що різке зростання інвестицій у США багато в чому зумовлене запровадженими митами — і в результаті дефіцит торговельного балансу скоротився вдвічі, що, за його словами, «ніхто, окрім мене, не вважав за можливе зробити так швидко».

"Ми стаємо настільки багатою і могутньою країною, що це дає нам силу, — сказав Трамп. — І ми можемо піклуватися про людей. Чесно кажучи, ми можемо допомагати іншим країнам. Ніхто не вірив, що це можливо. Тепер усі кажуть, що Трамп мав рацію".

СШАДональд Трампмита

