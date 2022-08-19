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Ми застерігаємо хасидів від паломництва до Умані через війну - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від традиційного паломництва в Умані Черкаської області для святкування іудейського нового року Рош-га-Шана.
Ми застерігаємо хасидів від паломництва до Умані через війну - МЗС Фото: Павло Паламарчук для iPress.ua

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Повномасштабна військова агресія Росії проти України, що триває, постійні масовані ракетні обстріли українських населених пунктів, цивільної та транспортної інфраструктури, здійснення загарбниками постійних диверсій і провокацій унеможливлюють гарантії безпеки іноземних громадян на території України", - повідомляють у МЗС України.

Найбільш наполегливим хасидам, які проігнорують заклик, МЗС радить ознайомитися з особливостями ситуації в Україні.

"У разі ухвалення рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням слід враховувати, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборона проведення масових заходів та зборів, а також застосування примусових заходів щодо осіб, які не дотримуються встановлених обмежень", - нагадали в міністерстві.

Паломникам також радять враховувати перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масований обстріл об'єктів транспортної інфраструктури; відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях масового їхнього перебування в Умані; відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних установ для забезпечення медичного обслуговування паломників; можливість запровадження додаткового регулювання в'їзду (онлайн-реєстрація).

Раніше повідомлялось, що до Умані напередодні Рош га-Шана без запрошення вже приїхали понад 300 хасидів.

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19 08 2022 09:22
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