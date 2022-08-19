Ми застерігаємо хасидів від паломництва до Умані через війну - МЗС
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Повномасштабна військова агресія Росії проти України, що триває, постійні масовані ракетні обстріли українських населених пунктів, цивільної та транспортної інфраструктури, здійснення загарбниками постійних диверсій і провокацій унеможливлюють гарантії безпеки іноземних громадян на території України", - повідомляють у МЗС України.
Найбільш наполегливим хасидам, які проігнорують заклик, МЗС радить ознайомитися з особливостями ситуації в Україні.
"У разі ухвалення рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням слід враховувати, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборона проведення масових заходів та зборів, а також застосування примусових заходів щодо осіб, які не дотримуються встановлених обмежень", - нагадали в міністерстві.
Паломникам також радять враховувати перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масований обстріл об'єктів транспортної інфраструктури; відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях масового їхнього перебування в Умані; відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних установ для забезпечення медичного обслуговування паломників; можливість запровадження додаткового регулювання в'їзду (онлайн-реєстрація).
Раніше повідомлялось, що до Умані напередодні Рош га-Шана без запрошення вже приїхали понад 300 хасидів.
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