ПОЛІТИКА

Мирний план США передбачає безпекові гарантії від Британії для України – The Telegraph

21 листопада 2025, 17:32
Мирний план США передбачає безпекові гарантії від Британії для України – The Telegraph
Україна, як писали ЗМІ, отримала окрему пропозицію від США щодо гарантій безпеки.

Велика Британія запропонує Києву гарантії безпеки за зразком НАТО в межах мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення війни рф проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як писали ЗМІ, президент України Володимир Зеленський у межах плану з 28 пунктів отримав окрему пропозицію від США щодо гарантій безпеки. У проєкті документа зазначається, що будь-яка майбутня “значна, навмисна і тривала збройна атака” росії на Україну “буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці всієї трансатлантичної спільноти”. Згідно з цим проєктом, США та їхні європейські союзники, включаючи Британію, Францію і Німеччину, відреагують на напад, у тому числі військовою силою.

Загалом, новий план Трампа вимагає від України болісних поступок, але він також включає безпрецедентну обіцянку. Головною метою Зеленського в мирних переговорах було отримання надійних гарантій безпеки від США та Європи, і це перший випадок, коли Трамп готовий винести таке питання на обговорення, писало Axios. 

Пропозиція має бути обговорена з європейськими партнерами й може ще змінитися, заявив Axios американський чиновник. За його словами, адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як “велику перемогу” для Зеленського та для довгострокової безпеки України.

Офіс Зеленського після отримання повного документа з новим мирним планом від США утримався від прямого відкидання цього плану. Але натякнув, що в нинішньому вигляді пропозиція не забезпечить “справедливого” миру, і погодився працювати над планом. 

Зеленський вже обговорив мирний план Вашингтона з європейськими союзниками, також очікується розмова з Трампом. У заяві після розмови з Зеленським європейські лідери підтвердили непохитну підтримку України, наголосивши, що будь-яка мирна угода має передбачати схвалення європейських партнерів.

