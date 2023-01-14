Митрополит Епіфаній проведе богослужіння з нагоди Хрещення в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Початок богослужіння о 9:00 ранку. ПЦУ просить із розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом

Митрополит Православної церкви України Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Хрещення Господнього 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це сьогодні повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

"Повідомляємо, що урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав він.

Зоря додав, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

"Початок богослужіння о 9:00 ранку. Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом", - закликали в ПЦУ.