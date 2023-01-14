Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Митрополит Епіфаній проведе богослужіння з нагоди Хрещення в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

14 січня 2023, 13:37
Митрополит Епіфаній проведе богослужіння з нагоди Хрещення в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Різдво 2023. Києво-Печерська Лавра
Початок богослужіння о 9:00 ранку. ПЦУ просить із розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом

Митрополит Православної церкви України Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Хрещення Господнього 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це сьогодні повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

"Повідомляємо, що урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав він.

Зоря додав, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

"Початок богослужіння о 9:00 ранку. Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом", - закликали в ПЦУ.


війнаКиєво-Печерська лавраУкраїна

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється