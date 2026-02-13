Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Мюнхенська конференція може продемонструвати глухий кут у переговорах щодо війни в Україні — Politico

13 лютого 2026, 12:16
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Поки лідери збираються у Мюнхені, доля України висить на волосині.

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки цього року, ймовірно, стане радше символом застою в мирних переговорах між Україною та росією, ніж майданчиком для прориву.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських та американських чиновників.

13 лютого у готелі Bayerischer Hof зберуться десятки світових лідерів, серед яких президент України Володимир Зеленський, держсекретар США Марко Рубіо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Водночас, за словами шістьох європейських посадовців, очікувати конкретних результатів від зустрічі не варто — йдеться радше про декларації солідарності.

Джерела зазначають, що США дали зрозуміти Києву: угоди про гарантії безпеки не буде, поки Україна і росія не досягнуть загального домовленого рішення щодо завершення війни. Основною перешкодою залишається територіальне питання — москва наполягає на повному контролі над Донбасом, включно з районами, які не перебувають під її окупацією.

За словами одного з представників адміністрації США, президент Дональд Трамп прагне узгодити ключові умови перед підписанням будь-яких домовленостей, щоб вони не зашкодили подальшим мирним переговорам. Водночас чиновники наголошують, що попри жорсткі позиції сторін, "шлях уперед усе ж існує".

Очікується, що Зеленський у Мюнхені закликатиме до посилення тиску на росію та демонстрації єдності Заходу. Він планує порушити питання посилення української ППО та збільшення постачання озброєнь, а також провести переговори з Макроном та іншими європейськими лідерами.

Попри відсутність прориву, американські та європейські чиновники стверджують, що дипломатичні зусилля дали певні результати: сторони вже обговорили безпекові гарантії у разі припинення бойових дій, а також провели першу тристоронню зустріч за участю представників України, росії та США з початку повномасштабної війни.

війнапереговориМюнхенська конференціяВолодимир Зеленський

