Мюнхенська конференція зосередиться на війні рф проти України

Мюнхенська безпекова конференція має стати майданчиком для рішучих рішень щодо України та Європи.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер дав попередній огляд того, що відбудеться на цьогорічній конференції, кажучи, що він "безумовно сподівається, що найближчі вихідні продемонструють, що Україна заслуговує бути на першому місці на порядку денному з різних причин".

Про це інформує The Guardian.

Він зазначає, що росія продовжує "удавати готовність до переговорів" щодо України, тоді як насправді "продовжує… тероризувати цивільне населення", і каже, що це залишається найбільшим викликом для Європи "за довгий час".

Він також висловив сподівання, що Мюнхенська конференція з безпеки надасть Європі можливість обговорити, як перейти від дискусій до прийняття "більш надійних і значущих рішень у сфері зовнішньої політики та безпеки".

"Я вважаю, що Сполучені Штати дають нам найкращий привід серйозно поставитися до цих питань", — каже він.

Але він також влучно зазначає, що інтерес США до Гренландії виявився "катастрофою для публічних відносин", що драматично вплинуло на "повагу, яку США заслуговують в Європі".