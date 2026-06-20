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МЗС Польщі: у суперечці навколо нагород виграє лише москва

20 червня 2026, 15:59
МЗС Польщі: у суперечці навколо нагород виграє лише москва
Фото: polradio.pl
Він нагадав, що від загострення кризи між Києвом та Варшавою виграє лише москва.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Це стало відповіддю Варшави на присвоєння ним спецпідрозділу ССО "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА. 

На рішення Навроцького схвально відреагував один з рупорів кремля – експрезидент рф, а сьогодні заступник глави Ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв.

Увагу на це звернув очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Він тегнув гаранта під дописом зі скриншотом реакції росіянина у соцмережі X та написав: "Є підтримка". 

"Переможцем в історично-орденській війні може стати лише москва",  – додав Сікорський в іншому дописі. 

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.

Глава МЗС України Андрій Сибіга на тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов теж заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.

ПольщаРадослав СікорськийВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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