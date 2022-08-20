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МЗС закликає Австрію вислати російського посла через публікацію про геноцид українців

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити персоною нон грата російського посла Михайла Ульянова, який пропонував знищити українців.
МЗС закликає Австрію вислати російського посла через публікацію про геноцид українців джерело: focus.ua

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter.

«Російський посол Михайло Ульянов закликає до знищення української нації. Ця спрямована на геноцид заява не повинна бути толерована. Ми закликаємо дипломатичне товариство у Відні бойкотувати Ульянова, а Австрію оголосити його персоною нон грата», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, що постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав у Twitter, коментуючи чергову допомогу США для України, що "до українського населення у окупантів не може бути жодної пощади".

Пізніше він видалив скандальний твіт і заявив, що його не так зрозуміли та інтерпретували його слова, а він лише висловлювався проти США та президента України Володимира Зеленського.

У команді Зеленського теж відреагували на скандал.

"Постпред рф в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" та закликає до геноциду. Знову чути в Європі: "Не всі росіяни такі як Путін" і "Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Час зрозуміти: рф - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше кандидат на пост прем’єра Великої Британії заявила, що путін не має брати участь у саміті G20.

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20 08 2022 16:57
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