ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, необхідно надіслати путіну рішучий сигнал, що для нього не буде місця за столом на саміті, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
путін не має брати участь у саміті G20 - кандидат на пост прем’єра Великої Британії
Фото: ukrinform.com
Кандидат на посаду прем'єр-міністра та колишній глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак закликав не пускати президента росії володимира путіна на саміт країн G20, який відбудеться у листопаді в Індонезії.
Про це повідомляє Reuters.
"Наші партнери та союзники з G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках, поки вони сплять", – заявив Сунак.
За його словами, необхідно надіслати путіну рішучий сигнал, що для нього не буде місця за столом на саміті, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.
Сунак додав, що країни G20 "несуть колективну відповідальність за те, щоб назвати поведінку путіна жахливою".
Як раніше повідомляв iPress, в Індонезії заявили, що готові організувати зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором володимиром путіним на саміті G20.
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