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путін не має брати участь у саміті G20 - кандидат на пост прем’єра Великої Британії

За його словами, необхідно надіслати путіну рішучий сигнал, що для нього не буде місця за столом на саміті, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.
путін не має брати участь у саміті G20 - кандидат на пост прем’єра Великої Британії Фото: ukrinform.com
Кандидат на посаду прем'єр-міністра та колишній глава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак закликав не пускати президента росії володимира путіна на саміт країн G20, який відбудеться у листопаді в Індонезії.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Наші партнери та союзники з G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках, поки вони сплять", – заявив Сунак.
 
За його словами, необхідно надіслати путіну рішучий сигнал, що для нього не буде місця за столом на саміті, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.
 
Сунак додав, що країни G20 "несуть колективну відповідальність за те, щоб назвати поведінку путіна жахливою".
 
 
 
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20 08 2022 12:05
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