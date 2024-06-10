На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який "нічого не знає про політику"

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube.

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в Європарламенті – одне із шести, на які претендує острівна країна.



Про це повідомляє Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська «Демократичне об'єднання» (DISY) і комуністична Прогресивна партія трудового народу (AKEL) – за прогнозами, вони отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Ультраправа партія ELAM, за підсумком виборів, вперше матиме одного представника у Європарламенті.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube, відколи він почав робити публікації в 2019 році.



Він став популярним, коли оголосив про «місію» обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося.



Минулого року він викликав суперечки, намагаючись подорожувати Індією та Японією безоплатно, а натомість випрошуючи гроші.



Оголошуючи про свою кандидатуру в січні, блогер зізнався, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але стверджував, що готовий вчитися.



"Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!" – пояснював блогер.