Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який "нічого не знає про політику"

10 червня 2024, 20:11
На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який
Фото: reuters.com
Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube.

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в Європарламенті – одне із шести, на які претендує острівна країна.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська «Демократичне об'єднання» (DISY) і комуністична Прогресивна партія трудового народу (AKEL) – за прогнозами, вони отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Ультраправа партія ELAM, за підсумком виборів, вперше матиме одного представника у Європарламенті.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube, відколи він почав робити публікації в 2019 році.

Він став популярним, коли оголосив про «місію» обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося.

Минулого року він викликав суперечки, намагаючись подорожувати Індією та Японією безоплатно, а натомість випрошуючи гроші.

Оголошуючи про свою кандидатуру в січні, блогер зізнався, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але стверджував, що готовий вчитися.

"Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!" – пояснював блогер.

вибориЄвропарламентКіпрвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Політика
Політика Байдена подовжила війну в Україні. Та грає на користь росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 07 червня 2024, 14:48
День
Політика
День "Д" в Україні. Як рішення американців будуть оцінюватися через 80 років? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 07 червня 2024, 12:29
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та
Політика
Захід мало постачає Україні високоточних керованих бомб. Тож вже є дефіцит модифікованих МіГів та "Сушок" – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2024, 01:11
Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється