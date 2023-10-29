На Мальті Єрмак зустрівся з Мецолою

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на Мальті провів зустріч із президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про це повідомляє прес-служба Єрмака.

"На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на виконання доручення Глави держави провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою", - написали в ОП.

Єрмак подякував за підтримку Української формули миру з боку Європарламенту й висловив сподівання на його подальше активне залучення до імплементації формули.

Він також подякував за ухвалені рішення Європейським парламентом на підтримку України і українського народу в боротьбі з російським агресором у контексті надання оборонної та фінансової допомоги.

Під час розмови Єрмак та Мецола обговорили посилення санкцій проти росії і пошуку правових механізмів для використання заморожених російських активів.

Разом тим, Україна досягнула успіхів у виконанні 7-ми рекомендацій Європейської комісії, який закладає важливі передумови для відкриття до кінця поточного року переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

Раніше президент Естонії заявляв, що Євросоюз необхідно поширити і на Україну.