На переговорах в Абу-Дабі обговорювали демілітаризовану зону на Донбасі – NYT

Американські та українські дипломати обговорювали можливість розміщення на Донбасі миротворчого контингенту з нейтральних країн.

Під час зустрічі в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, на переговорах між Україною, США та росією в Абу-Дабі одним із ключових питань стало створення демілітаризованої зони на сході України.

Американські та українські дипломати обговорювали можливість розміщення на Донбасі миротворчого контингенту з нейтральних країн. Це розглядається як альтернатива силам НАТО, проти присутності яких категорично заперечує кремль.

Водночас, як зазначає NYT, російська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ рф Сергієм Рябковим займає жорстку позицію щодо Донецької області. Там наполягають на повному виведенні українських військ.

росія посилається на так звані "домовленості на Алясці", нібито досягнуті між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним минулого літа.

За версією москви, ця угода передбачає передачу під контроль рф усіх територій регіону, які ще не були захоплені. російська сторона відкидає будь-які варіанти, що відхиляються від цього сценарію, хоча деталі самої "угоди на Алясці" досі залишаються непублічними.

За даними Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів за участю США, України та росії заплановано на 1 лютого. Зустріч знову відбудеться в Абу-Дабі.