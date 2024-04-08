На росТБ підозрювані у теракті в "Крокус Сіті Хол" розповіли, як "їхали в Київ по мільйон рублів"

Пропагандисти заявили, що українська сторона "безпосередньо брала участь" у підготовці теракту.

російський пропагандистський телеканал "россия 1" 7 квітня показав відео "допиту" підозрюваних у масовому вбивстві в "Крокус Сіті Хол". Чоловіки стверджували, що після теракту планували поїхати до Києва за мільйон рублів кожен.

Про це повідомляє "Риа новости".

Телеканал зазначає, що відео "допиту" чотирьох підозрюваних надала ФСБ рф.

Затримані розповіли, що їхнім координатором був Сайфулло. Він нібито визначив місце атаки та вибрав маршрут відходу.

російські пропагандисти зазначають, що нібито, для терористів готували два коридори на кордоні з Україною, у місцях, де "густий ліс". Зокрема, нібито Збройні сили України займалися розміновуванням відповідних коридорів у Сумській області.

У рф наголосили, що терористи кордон мали перейти пішки. Пропагандисти заявили, що українська сторона "безпосередньо брала участь" у підготовці.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" під москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. ФСБ росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у "Крокус Сіті Хол". Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків.