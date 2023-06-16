На саміті у Вільнюсі не говоритимуть про запрошення України до НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО назвав практичний та політичний елементи наближення України до членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, не буде обговорюватися питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу.

Про це він сказав у п’ятницю, 16 червня, на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Ми домовилися, що Україна стане членом Альянсу. Ми не будемо обговорювати запрошення на Вільнюському саміті, але ми наближаємо Україну до НАТО. Я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення на саміті у Вільнюсі”, – сказав генсек НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів про перспективу членства України в НАТО, Столтенберг виокремив практичний та політичний елементи цього процесу.

Практичним наближенням України до НАТО, за його словами, повинен стати “всеохоплюючий пакет допомоги та багаторічна програма, яка допоможе перейти від доктрин радянської епохи до доктрини та обладнання стандартів НАТО, щоб досягти повної оперативної сумісності з НАТО”.

“Для цього потрібен час. Ми працювали над цим багато років, але чим більше нам вдається зробити українські сили повністю оперативно сумісними з НАТО, тим ближче вони наближаються до НАТО в практичному військовому плані", - сказав Столтенберг.

Політичним елементом зближення має стати створення Ради Україна-НАТО.

“Це буде орган із 32 учасників: 31 союзник і Україна рівноправно сідають за стіл з однаковими правами і такими ж можливостями консультуватися і приймати рішення разом. Це інший тип спільної політичної роботи, і ми наблизимо Україну до НАТО в політичному плані", – сказав генсек Альянсу.