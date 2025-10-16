Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На союзників по НАТО здійснюється тиск, аби вони підтримали план Трампа щодо постачання зброї Україні

16 жовтня 2025, 12:02
Україна НАТО
Більшість країн НАТО приєдналися до плану PURL, а решта перебувають під тиском, щоб "підкріпити свої слова грошима".

У НАТО посилюється тиск на країни-члени, які досі не приєдналися до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - програми закупівлі зброї у США для потреб України. Поки що участь підтвердили 20 союзників, але очікується, що інші також долучаться до спільних зусиль.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За інформацією джерел, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди вже пообіцяли виділити понад 2 мільярди доларів у рамках перших чотирьох пакетів PURL. Ще кілька країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія, узгоджують участь у п’ятому пакеті.

Водночас такі ключові гравці, як Велика Британія та Франція, поки не зробили внеску, що викликає зростаюче невдоволення серед союзників.

"Є чіткі очікування: тягар має бути розподілений справедливо", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.  

Він додав, що неможливо покладатися лише на поточних донорів у довгостроковій перспективі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур також наголосив, що допомога Україні сьогодні це гарантія безпеки для всіх членів Альянсу.

Тиск, за даними Politico, уже має ефект: навіть Іспанія, яка раніше відмовилася підтримати збільшення видатків НАТО, зараз розглядає можливість приєднання до PURL.

"Іспанія завжди буде частиною вирішення проблем", - запевнила міністерка оборони Маргарита Роблес.

 
