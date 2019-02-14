На церкву в Німеччині подали в суд через нацистські дзвони
Про це повідомили прокурори федеральної землі Тюрингії, інформує Deutsche Welle.
У кримінальному позові церкву звинувачують в використанні шести дзвонів в п'яти церквах по всій Тюрингії. Дзвони церква використовує у тому числі в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Неназваний позивач стверджує, що він неодноразово просив церкву припинити використовувати дзвони, але його ігнорували.
Позивач повідомив, що він також подав кримінальну скаргу на місто Герксгайм-ам-Берг на заході Німеччини після того, як місто дозволило місцевій церкві продовжувати використовувати нацистський дзвін.
Міська рада заявила, що дзвін, на якому зображена свастика і є напис "Все для батьківщини - Адольф Гітлер", є "пам'ятником насильству і несправедливості".
Представник церкви Фрідман Каль повідомив, що нацистські символи і написи можуть бути видалені, але такий крок повинен бути узгоджений з правилами щодо збереження історичних пам'яток. До того ж, за його словами, зазначені дзвони не доступні для громадськості.
Приблизно 23 церкви в Німеччині продовжують використовувати дзвони з нацистськими символами і написами.
Нагадаємо, правоохоронні органи Республіки Польща відкрили справу за фактом святкування дня народження Адольфа Гітлера, яке організувала неонацистська громадська організація "Гордість і сучасність".
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