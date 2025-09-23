Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут

23 вересня 2025, 19:33
На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут
Сьогодні о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі стався десятий блекаут від початку російської окупації.

Про це повідомив "Енергоатом".

Сьогодні о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. У звʼязку з цим ЗАЕС перейшла на постачання власних потреб від дизель-генераторів. В "Енергоатомі" підкреслили, що це є серйозним порушенням нормальної експлуатації станції та створює загрозу розвитку аварії.

"Перебування ЗАЕС під нелегітимним керівництвом створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного обʼєкта Європи. Їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу", — зазначають у відомстві.

росія окупувала ЗАЕС на початку березня 2022 року, відтоді станція функціонує під контролем рф. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ, але Україна наполягає на виведенні російських окупантів та створенні демілітаризованої зони, на що росія не погоджується.

За останніми даними, станція зараз підключена лише до однієї зовнішньої лінії потужністю 750 кВ. Раніше, до окупації, ЗАЕС мала чотири основні та три резервні лінії електропостачання. Через обстріли одна з ліній періодично відключалася, але фахівцям вдавалося відновлювати живлення. Втім, з 7 травня 2025 року станція залишилася без резервних ліній, що зробило її вразливою до блекаутів.

Запуск дизель-генераторів обмежений ресурсами та наявністю палива, тому кожен блекаут наближає станцію до критичної ситуації, яка може призвести до плавлення ядерного палива.

За даними МАГАТЕ, рівень води в охолоджувальному ставку ЗАЕС знизився до 13,4 м, наближаючись до критичної позначки 12 м. Якщо рівень води впаде нижче цієї межі, системи охолодження перестануть працювати. Всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і наразі безпечно запустити хоча б один з них неможливо.

Таким чином, ЗАЕС опинилася у надзвичайно небезпечній ситуації, а дії окупантів створюють загрозу не лише для України, а й для всього Європейського континенту.

