На завершення саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Український договір

Договір створений з метою координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення потреб України у сфері безпеки.

На саміті НАТО у Вашингтоні лідери понад 20 країн підписали "Український договір" (Ukraine Compact).

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Документ є частиною зобов'язань щодо довгострокової безпеки України й виконує обіцянку, яку президент США Джо Байден і країни НАТО дали у Вільнюсі в 2023 році: провести переговори з Києвом щодо довгострокових двосторонніх угод про безпеку з метою підтримки України зараз і стримування агресії проти неї в майбутньому як частини шляху до членства в Альянсі. Опираючись на кожну з цих угод, “Український договір” створює єдину та всеосяжну архітектуру безпеки для підтримки України сьогодні та в майбутньому, під час війни та в мирний час.

Договір схвалено у Вашингтоні, 11 липня 2024 року лідерами США, Латвії, Бельгії, Литви, Канади, Люксембургу, Чехії, Нідерландів, Данії, Норвегії, Естонії, Польщі, Португалії, Фінляндії, Румунії, Франції, Словенії, Німеччини, Іспанії, Ісландії, Швеції, Італії, Японії, Британії, ЄС та України.

"Український договір" створений з метою координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки.

"Цим Договором ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет, територіальну цілісність сьогодні й стримувати акти агресії в майбутньому", - йдеться в заяві.

Сторони, що підписали "Український договір", зобов'язуються:

підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, в тому числі шляхом продовження надання допомоги й навчання, сучасної військової техніки, а також необхідної економічної підтримки, працюючи на двосторонній основі та через наявні багатосторонні механізми (Контактну групу з питань оборони України, Коаліцію можливостей, Командування підтримки безпеки та підготовки для України, Місію ЄС із надання військової допомоги Україні);

прискорити зусилля з розбудови українських збройних сил, які підтримуватимуть надійну оборону та спроможність до стримування;

у разі майбутнього збройного нападу росії після завершення нинішніх бойових дій, швидко зібратись на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включно з наданням швидкої й сталої допомоги у сфері безпеки та накладенням на росію економічних та інших витрат.

"Ми маємо намір дотримуватися цих зобов'язань з непохитною рішучістю, використовуючи багатосторонню архітектуру безпеки, яка підтримує Україну, згідно з нашими відповідними національними законами та політикою безпеки й оборони", - йдеться у документі.

Підписанти планують виконувати ці зобов'язання в міру того, як Україна продовжуватиме свій шлях до майбутнього членства в ЄС, НАТО та ширшої євроатлантичної спільноти.

Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, демократичної, незалежної й суверенної України, можуть приєднатися до “Українського договору” після укладення двосторонньої угоди або домовленості з Києвом у сфері безпеки.