Набрала чинності нова "стеля" цін на нафту з росії

03 вересня 2025, 15:04
Набрала чинності нова
Фото: з вільного доступу
Від сьогодні ціна за російську нафту - $47,6 за барель.

Нові санкції Європейського Союзу, що включають оновлену гнучку "стелю" цін на російську нафту, можуть позбавити бюджет росії близько $19 мільярдів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі. 

Починаючи з 3 вересня, гранична ціна на російську нафту становить $47,6 за барель – замість попередніх $60. 

"Відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти рф", – зазначив Єрмак.

Він також подякував європейським партнерам за врахування рекомендацій санкційної групи щодо зниження цінового ліміту на російську нафту.

Додамо, що ще наприкінці липня ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти росії.

 

ЄвросоюзнафтаРосія

