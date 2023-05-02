Надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що знаходяться під загрозою зриву – ЗМІ

Існує ризик того, що нові зобов’язання НАТО можуть дати росії аргументи для ще більш агресивної війни.

Такі країни як США і Німеччина поки що не хочуть брати на себе конкретних зобов’язань.

Про це повідомляє DPA.

За інформацією видання, США і Німеччина нещодавно за зачиненими дверима дали зрозуміти що вони "поки що не хочуть брати на себе жодних зобов’язань, які суттєво виходять за межі декларації НАТО від 2008 року".

У ній тодішні глави держав і урядів погодилися, що Україна і Грузія мають приєднатися до НАТО. Однак конкретного розкладу для цього не було.

Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський нещодавно закликав НАТО розчистити шлях його країни до Альянсу на саміті в липні.

Він пояснив, що ні в Україні, ні в Європі, ні в НАТО більшість населення не зрозуміла б, якби Київ не отримав заслужене запрошення під час саміту у Литві.

Зеленський наголошував, що зараз навряд чи хтось робить більший внесок у євроатлантичну безпеку, ніж українські солдати. Тому його країна зробила все, щоб заявка Києва була схвалена.

Вказано, що президент України отримує підтримку своїх вимог від країн Центральної та Східної Європи, зокрема Литви.

"Однак наразі вкрай малоймовірно, що їм вдасться переконати таких партнерів по НАТО, як США, змінити курс. Противники конкретної перспективи вступу пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі нереалістична і може відвернути від значно важливішої підтримки України. Крім того, існує ризик того, що нові зобов’язання НАТО можуть дати росії аргументи для ще більш агресивної війни", - пише видання, посилаючись на заяви неназваних дипломатів.

Як інформує DPA посилаючись на дані в колах НАТО, реальний рух у переговорах про перспективи вступу України, ймовірно, буде тільки в тому випадку, якщо Україна досягне успіху у війні проти росії.

Зазначається, що тоді державам НАТО не потрібно було б боятися стати прямою стороною війни, прийнявши Україну.

На запит журналістів уряд президента США не коментував внутрішні переговори перед самітом у Литві. Однак джерело опосередковано підтвердило, що вважає подальші постачання зброї та іншу допомогу для України в нинішній ситуації важливішими за плани вступу до НАТО.

Високопоставлений чиновник заявив, що зараз також розглядається те, що можна зробити в довгостроковій перспективі для зміцнення здатності України протистояти агресії та стримувати її.

Стосовно перспектив вступу України в НАТО джерело дало розуміти, що США не ставлять під сумнів декларацію НАТО 2008 року, але "питання не в тому, чи приєднається Україна до Альянсу, а в тому, коли".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що політичне рішення про терміни вступу України до Альянсу має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Він наголосив, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ".