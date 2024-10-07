москва поступово і з великими втратами просувається на схід України, а сили Києва спритно завдають ударів у відповідь, де можуть.

До серпня армія рф впевнено просувалася через місто і використовували елеватор як логістичний вузол.

Про це йдеться в статті журналу The Wall Street Journal.

російська армія викорстовує тактику для захоплення українського міста Нью-Йорк, яка нагадує Сталінград, одну з найкривавіших битв Другої світової війни.

Військові йшли групами по три людини, стрімко просуваючись вперед вулицею, яку спрямовував безпілотник, коли українські захисники відкривали вогонь, ті, хто вижив, ховалися в будинку.

Вони продовжували наступати хвилями і зазнали великих втрат, поки близько десятка російських піхотинців не збиралися в одному місці. Потім вони починали процес знову, зазначається в матеріалі.

"Їхні командири не виявляють до них жодного жалю", - сказав командир української роти Водолій, який керував військами, які воюють у місті.

Під час однієї з операцій у Нью-Йорку в серпні добре оснащені люди Водолія відбили російський наступ швидкими і рішучими діями.

Підрозділ Водолія, 425-й окремий штурмовий батальйон, призвали до бою влітку після того, як російські війська просунулися до Нью-Йорка в рамках своїх зусиль з захоплення стратегічного хребта на північному сході.

Вважаєть, що до серпня росіяни впевнено просувалися через місто і використовували елеватор як логістичний вузол.

російський солдат, захоплений у сусідньому Торецьку, описав тактику, яку вони використовували, покладаючись на масу, а не на майстерність. Рядовий 31-річний здався і сказав він в інтерв'ю наступного дня, після того, як двоє інших у його штурмовій групі були вбиті, один українцями, а другий - його власною рукою.

"Немає ніякого морального духу. Усі бояться. Командири кажуть: "Швидше, швидше, швидше", - сказав росіянин.

Він додав, що під нещадним тиском ззаду вони неухильно просувалися вперед. Кілька росіян зачаїлися в підвалах пожежної частини та постачальника сільськогосподарських хімікатів у Нью-Йорку, коли люди Водолія контратакували.

33-річний уродженець окупованого Маріуполя відправив групу з 12 солдатів, оснащених окулярами нічного бачення, на поставленій США бойовій машині піхоти Bradley.

"Ніч - наша велика перевага", - сказав Водолій.

Вони закидали підвали димовими й осколковими гранатами, а потім увірвалися всередину, убивши всіх росіян, які не встигли втекти. На світанку вони досягли перехрестя на північ від елеватора і допомогли іншому українському підрозділу зайняти оборонні позиції в будівлях.

Наступною метою був елеватор, який росіяни використовували як плацдарм для подальшого просування. Українці обійшли будівлю ззаду, зайнявши оборонні позиції, щоб не допустити підкріплення. Основна штурмова група з шести осіб спробувала увійти через двері зі східного боку, але вони були забарикадовані зсередини. Тому вони прорвали головний вхід із західного боку, але були відбиті кулеметним вогнем.

ЗСУ очікували зіткнутися з жменькою росіян, яких вони спостерігали на записах з безпілотників, що входили в елеватор, але стало ясно, що їх було менше. Коли один солдат був поранений осколком, група відступила в сусідню будівлю.

Протягом наступного дня українські військові обстрілювали елеватор артилерійськими снарядами і вибухівкою, скинутою з безпілотника, але без особливого ефекту.

В той же час, у росіян була перевага за висотою, але вони опинилися в пастці. Українська штурмова група захопила радіостанцію і почула, як командири кажуть своїм людям у будівлі триматися і чекати допомоги.

"Скажіть їм, що їм брешуть, і ніякої допомоги не буде", - сказав Водолій командиру української штурмової групи і протягом кількох годин вони змушували окупантів здаватися, кажучи їм, що виходу немає.

Коли поранені росіяни виповзали і здавалися, українці надавали їм допомогу і змушували їх передавати своїм співвітчизникам по радіо, що вони можуть розраховувати на справедливе поводження. Поранення варіювалися від осколкових поранень до відірваних кінцівок. Через більш ніж один день усі росіяни, які вижили, здалися, загалом 16 осіб.

Тому "тріумф незабаром зійшов нанівець".

росія посилила атаки в Нью-Йорку за допомогою плануючих бомб, артилерії та хвиль піхоти. Українські війська, які замінили росіян, були витіснені з елеватора під згубним вогнем.

Наступна контратака в місті іншим українським підрозділом тимчасово відкинула окупантів назад, але до кінця вересня вони взяли об'єкт під контроль.