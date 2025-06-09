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ПОЛІТИКА

НАТО і Туреччина шукають шляхи до миру в Україні — готуються до саміту в Гаазі

09 червня 2025, 11:13
НАТО і Туреччина шукають шляхи до миру в Україні — готуються до саміту в Гаазі
Рютте та Фідан під час діалогу 8 червня оцінили зусиллям, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє TRT Haber

Зазначається, що Рютте та Фідан під час діалогу 8 червня оцінили зусиллям, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Крім того, вони також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 24−25 червня в Гаазі, столиці Нідерландів.

Раніше генсек НАТО підтвердив, що запросив Україну на саміт Альянсу в Гаазі. Водночас він не уточнив жодних деталей.

При цьому Хакан Фідан заявляв, що Анкара очікує на новий раунд переговорів між рф та Україною, оскільки під час попередньої зустрічі, яка відбулася 2 червня в Стамбулі, було досягнуто певного прогресу.

Варто звернути увагу, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та владіміра путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Ердоган заявив, що його "найбільшим бажанням" є організувати зустріч владіміра путіна та Володимира Зеленського "в Стамбулі або Анкарі", не виключивши запрошення президента США.

"Я теж хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру", – додав він.

війнаТуреччинаНАТОМарк Рюттесаміт НАТО

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