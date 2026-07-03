НАТО не може узгодити заяву до саміту через суперечки щодо України

€70 млрд для України під загрозою розмитого формулювання.

Країни НАТО наразі не можуть узгодити спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Причиною стали розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні та фінансування паливних трубопроводів у Східній Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дипломатичні переговори затягнулися через позицію Італії. Рим вимагає пом'якшити формулювання про надання Україні військової допомоги до кінця наступного року – на думку італійської сторони, встановлення конкретних термінів нібито виключає можливість завершення війни шляхом переговорів у більш ранні строки. Італія наполягає на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних контактів із москвою. Водночас джерела видання зазначають, що Рим навряд чи піде на відкритий розрив консенсусу, а підтримка України з боку Італії не піддається сумніву.

У поточному проєкті заяви зафіксовано, що союзники планують виділити Україні €70 млрд ($80 млрд) на 2026 та 2027 роки – із колишнього щорічного зобов'язання НАТО у €40 млрд та ще €30 млрд щороку з кредиту ЄС. Фіксація конкретних цифр у підсумковому документі має стати нововведенням порівняно з минулорічним самітом.

Іншим проблемним питанням стало фінансування логістичної інфраструктури в рамках оновлення мережі НАТО вартістю $28 млрд. Польща разом із партнерами зі Східної Європи вимагає профінансувати продовження на схід мережі військових паливних трубопроводів, збудованих ще за часів Холодної війни. Туреччина паралельно претендує на ті ж кошти для модернізації власних трубопровідних проєктів.

Додаткове напруження напередодні саміту 7–8 липня викликає присутність Трампа, який регулярно критикує союзників за недостатні оборонні витрати. Водночас позиція Вашингтона щодо Києва останнім часом пом'якшилася – Трамп позитивно відгукувався про Зеленського та підтвердив зобов'язання G7 щодо тиску на рф.

Очікується, що у фінальному тексті росію знову визначать як довгострокову загрозу євроатлантичній безпеці, а також згадають захист свободи судноплавства в Ормузькій протоці та стримування ядерної програми Ірану.