НАТО розглядає варіант військової відповіді на гібридну агресію рф

09 жовтня 2025, 10:46
НАТО розглядає варіант військової відповіді на гібридну агресію рф
Фото: з вільного доступу
У хід можуть піти ударні дрони та зміни правил відкриття вогню на східному фланзі Альянсу.

Союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої військової відповіді на зростаючі провокації росії, не виключаючи використання ударних дронів біля кордону та ослаблення правил для пілотів. 

Про це повідомляє газета Financial Times.

У рамках консультацій, що тривають між державами-сусідами росії за підтримки Франції та Великої Британії, НАТО розглядає кілька нових заходів:

  • розгортання ударних безпілотників на кордоні з рф;

  • послаблення обмежень для пілотів на східному фланзі, щоб вони могли реагувати швидше та ефективніше на російські загрози;

  • оснащення розвідувальних дронів озброєнням, щоб вони не лише збирали дані, а й могли діяти у разі необхідності;

  • проведення масштабних навчань у прикордонних зонах, особливо в районах з неохороненими ділянками.

Ці заходи мають на меті збільшити «вартість» гібридної агресії рф, зокрема після численних порушень повітряного простору союзників: це й прольоти російських дронів над Польщею, Румунією, провокації з винищувачами у Естонії, а також хвилі невпізнаних безпілотників, які викликали хаос у європейських аеропортах.

Одне з ключових питань це спрощення правил застосування сили. Нині деякі країни вимагали візуального підтвердження загрози перед відкриттям вогню, а інші виступають за дозволи на дії на основі радарних даних чи траєкторії об’єкта.

Джерела з НАТО зазначають, що дискусії все ще перебувають на початковій стадії. Немає жодних офіційних дат чи зобов’язань, і союзники можуть вирішити не оголошувати зміни публічно. Дебати між прихильниками жорсткішої позиції та дипломатично-обережної стратегії тривають, особливо враховуючи ризики прямого зіткнення з ядерною державою.

Усі співрозмовники Financial Times наголошують, що обговорення поки що перебуває на ранньому етапі, без фіксованих рішень чи термінів. НАТО може ухвалити нову тактику непублічно, щоб зберегти стратегічну гнучкість у відповідь на подальші дії Росії.

Днями ми писали, що росія переходить до більш високого рівня протистояння з НАТО.

 

РосіявійнаНАТО

