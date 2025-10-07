Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія переходить до більш високого рівня протистояння з НАТО – ISW

07 жовтня 2025, 11:11
росія переходить до більш високого рівня протистояння з НАТО – ISW
Фото: Reuters
кремль створює умови для виправдання і мобілізації суспільної підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО
росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.
 
"Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій", - пишуть аналітики.
 
Вони підкреслюють, що росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися - найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО:
 
"Ця модель організованої діяльності припускає, що росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-росія".
 
Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити.
 
"росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз", - зазначають вони.

 

При цьому вказується, що такими провокаціями росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

війна в Україніросія окупантиНАТО

