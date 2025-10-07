росія переходить до більш високого рівня протистояння з НАТО – ISW

кремль створює умови для виправдання і мобілізації суспільної підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО

росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що 6 жовтня Служба зовнішньої розвідки росії заявила, що Велика Британія планує організувати напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

"Заява СЗР від 6 жовтня слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчить про нову схему узгоджених дій", - пишуть аналітики.

Вони підкреслюють, що росія, вочевидь, веде підготовку в рамках фази створення фізичних і психологічних умов для військових непередбачених обставин. При цьому з осені 2025 року російські атаки значно збільшилися - найбільш помітною ознакою стали вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО: "Ця модель організованої діяльності припускає, що росія вступила в першу фазу підготовки - "Фазу 0" - для переходу до більш високого рівня війни, ніж той, у якому росія наразі бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО-росія". Водночас ISW наразі не оцінює, чи вирішив кремль брати участь у більш агресивній війні або в які терміни може це зробити. "росія реалізує довгострокові плани, які, за оцінкою ISW, можуть бути частиною підготовки до війни між НАТО і росією в майбутньому, як-от реструктуризація російських військових округів на західному кордоні та нарощування військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що росія активно готується до неминучого конфлікту з НАТО зараз", - зазначають вони.

При цьому вказується, що такими провокаціями росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.