НАТО створить центр для вивчення уроків війни в Україні та підготовки до загрози з боку росії

Вандьє додав, що НАТО буде змушене враховувати досвід України незалежно від того, чи вступить Київ до Альянсу.

НАТО може винести уроки з майже трьох років війни в Україні, щоб бути краще підготовленим до можливого нападу владіміра путіна. Це завдання нового центру в Польщі, Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти Україна-НАТО (JATEC), який відкриють наступного місяця: там представники НАТО, цивільні спеціалісти та українці вивчатимуть уроки, отримані в таких сферах, як війна дронів, протиповітряна оборона, штучний інтелект і стійкість цивільного населення.

"Минуло три роки, і постає реальне питання про те, чого ми навчились і що збираємось змінити, знаючи, що ворог також адаптується швидко і масштабно", — сказав в інтерв'ю Politico верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації та французький адмірал П'єр Вандьє.

Вандьє сказав, що одним з головних напрямків дослідження є те, як в українській війні поєднуються технології з жорстокими окопними боями й артилерійськими обстрілами — те, що він назвав "сумішшю між Першою світовою війною і війною майбутнього".

Українські солдати воюють в окопах і використовують артилерію так, як це було звично понад століття тому, але вони також використовують дрони, штучний інтелект і засоби супутникового зв'язку. В результаті українська артилерія стала більш ефективною, пояснив французький адмірал, а отже, і більш смертоносною.

Створення центру також відображає відхід НАТО від методів боротьби з повстанцями часів холодної війни, експедиційної війни в далеких країнах, таких як Афганістан і Малі, на користь підготовки до потенційного конфлікту високої інтенсивності з росією.

На додаток до значного збільшення оборонних витрат за останні три роки, країни-члени також перебувають у процесі перенавчання звичайним методам ведення війни, адаптуючи військові навчання до нової реальності.

"Актуальність JATEC не залежить від того, чи вступить Україна до НАТО. У будь-якому випадку, Україна є партнером НАТО, і нам знадобляться її уроки", — підсумував французький адмірал.