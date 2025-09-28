НАТО збільшує присутність у Балтійському морі після інцидентів із дронами
28 вересня 2025, 09:55
Представник НАТО відмовився уточнювати, які країни направляють додаткове обладнання
НАТО повідомило про розширення своєї місії в Балтійському морі у відповідь на вторгнення безпілотників у Данії, які вночі були зафіксовані над військовими об'єктами країни.
Про це пише Reuters.
Північноатлантичний альянс має намір "посилити увагу і контроль" з використанням нових багатофункціональних засобів у регіоні Балтійського моря, включно з платформами для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також щонайменше одним зенітним фрегатом,
Представник НАТО відмовився уточнювати, які країни направляють додаткове обладнання. Однак ЗМІ пише, що нові засоби посилять місію НАТО "Балтійська варта", розпочату в січні після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів на дні Балтійського моря.
Для захисту критичної інфраструктури країни альянсу направили фрегати, патрульні літаки і морські дрони.
Нагадаємо, НАТО запустило місію "Східний дозор" для посилення оборони східного флангу Європи після вторгнень російських дронів у польський повітряний простір. Альянс попередив росію, що застосує "всі необхідні військові та невійськові засоби" для захисту після того, як Естонія заявила про порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами МіГ-31, яких згодом вивели італійські літаки НАТО.