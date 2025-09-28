НАТО збільшує присутність у Балтійському морі після інцидентів із дронами

Представник НАТО відмовився уточнювати, які країни направляють додаткове обладнання

НАТО повідомило про розширення своєї місії в Балтійському морі у відповідь на вторгнення безпілотників у Данії, які вночі були зафіксовані над військовими об'єктами країни.

Північноатлантичний альянс має намір "посилити увагу і контроль" з використанням нових багатофункціональних засобів у регіоні Балтійського моря, включно з платформами для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також щонайменше одним зенітним фрегатом,

Представник НАТО відмовився уточнювати, які країни направляють додаткове обладнання. Однак ЗМІ пише, що нові засоби посилять місію НАТО "Балтійська варта", розпочату в січні після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів на дні Балтійського моря.