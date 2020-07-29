Науковці знайшли на дні океану найдавніших мікробів, яким понад 100 мільйонів років

Дослідники точно не знають, як мікробам вдалося вижити за весь цей час, адже їжі в них майже не було і їм довелося виживати в умовах економії енергії та обмеженого харчування

Американські науковці заявили, що знайшли у глині з дна Тихого океану найдавніших мікробів - їм понад 100 мільйонів років.

Зразок глини дістали з глибини 5700 метрів нижче за рівень моря, повідомляє "Громадське". У глині була невелика кількість кисню. Спершу вчені вважали, що цього кисню недостатньо для того, щоб бактерії вижили.

Тоді науковці розклали глину у пробірки та додали до них аміак, солі оцтової кислоти, вуглекислий газ та залишили на 557 днів. Коли зразки витягли для аналізу, то з'ясувалося, що на відміну від стандартних 100 тисяч клітин на кубічний сантиметр, в глині було не більше тисячі бактерій.

Тоді вчені додали ще поживні речовини до пробірок і через 65 днів кількість мікробів зросла до мільйона на кубічний сантиметр.

Дослідники точно не знають, як мікробам вдалося вижити за весь цей час, адже їжі в них майже не було і їм довелося виживати в умовах економії енергії та обмеженого харчування.

"Мікроби дуже наполегливі та завжди знаходять спосіб вижити", - сказала екологиня Вірджинія Едкомб, яка не брала участь у дослідженні, але ознайомилася з його результатами.

Ще один науковець, який не причетний до самого дослідження, Андреас Теске заявив, що якщо мікроби змогли вижити у суворих умовах на Землі, отже, зможуть вижити і на іншій планеті.

Раніше найдавнішими мікробами були організми, яким приблизно 15 мільйонів років. Про них дослідження опублікували у 2019 році.

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