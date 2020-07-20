Астрофізики представили найбільшу у світі 3D-мапу Всесвіту "Це одне з найсуттєвіших досягнень у сфері космології за останнє десятиліття", - заявив професор унверситету Вілл Персайвал.

Понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.

Фото: naked-science.ru

Про це йдеться у пресрелізі канадського Університету Ватерлу, пише "Укрінформ". "Астрофізики заповнили 11 мільярдів років історії Всесвіту завдяки публікації всеоглядного аналізу, найбільшої у світі мапи у 3D", - йдеться у пресрелізі. Як повідомили у виші, над мапою працювали більше сотні міжнародно відомих астрофізиків впродовж останніх 20 років. "Це одне з найсуттєвіших досягнень у сфері космології за останнє десятиліття", - заявив професор унверситету Вілл Персайвал. Зазначається, що перші дані, які відображені на мапі, датуються часом, коли Всесвіту було лише 300 000 років. Нагадаємо, що астрономи виявили у Всесвіті гігантську "стіну"

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