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Астрофізики представили найбільшу у світі 3D-мапу Всесвіту

"Це одне з найсуттєвіших досягнень у сфері космології за останнє десятиліття", - заявив професор унверситету Вілл Персайвал.
Понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.
Астрофізики представили найбільшу у світі 3D-мапу Всесвіту Фото: naked-science.ru
Про це йдеться у пресрелізі канадського Університету Ватерлу, пише "Укрінформ".
"Астрофізики заповнили 11 мільярдів років історії Всесвіту завдяки публікації всеоглядного аналізу, найбільшої у світі мапи у 3D", - йдеться у пресрелізі.
Як повідомили у виші, над мапою працювали більше сотні міжнародно відомих астрофізиків впродовж останніх 20 років.
"Це одне з найсуттєвіших досягнень у сфері космології за останнє десятиліття", - заявив професор унверситету Вілл Персайвал.
Зазначається, що перші дані, які відображені на мапі, датуються часом, коли Всесвіту було лише 300 000 років.
 

Нагадаємо, що астрономи виявили у Всесвіті гігантську "стіну"

 

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20 07 2020 15:03
ТЕГИ: космос
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