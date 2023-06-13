Навряд чи Туреччина дасть сигнал про те, що готова схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО – Bloomberg

Туреччина заявляє, що Швеція повинна повністю дотримуватися свого нового антитерористичного закону, який набув чинності 1 червня, зокрема, щоб запобігати або розганяти антитурецькі протести.

Туреччина навряд чи дасть зрозуміти, що готова схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, коли представники обох сторін зустрінуться цього тижня, незважаючи на сподівання Стокгольма, що новий антитерористичний закон вплине на рішення Анкари.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представники Туреччини, Швеції та Фінляндії планують зустрітися в середу, 14 червня, для подальших переговорів в межах спільного формату, узгодженого в Мадриді минулого літа.

Але Анкара все ще хоче, щоб Швеція зробила більше для виконання її умов, щоб підтримати заявку країни на вступ до саміту лідерів Альянсу наступного місяця, за словами джерел Bloomberg, знайомих із цим питанням.

Джерела підкреслили, що повне дотримання Швецією умов угоди є ключовим для того, щоб процес розширення рухався вперед.

Туреччина заявляє, що Швеція повинна повністю дотримуватися свого нового антитерористичного закону, який набув чинності 1 червня, зокрема, щоб запобігати або розганяти антитурецькі протести. Але в законі немає жодних положень, які б дозволяли такий крок.

Швеція стверджує, що, ухваливши новий закон про боротьбу з тероризмом, вона виконала всі свої зобов'язання за угодою, і каже, що має спільну з Туреччиною зацікавленість у більш тісній координації зусиль у боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю.

У понеділок, 12 червня, уряд Швеції оголосив офіційне рішення про екстрадицію чоловіка, який стверджував, що є прихильником Робітничої партії Курдистану (РПК), а минулого тижня прокурор Стокгольма висунув перші в історії звинувачення, пов'язані зі збором коштів для РПК.

Коли Фінляндія приєдналася до НАТО в квітні, Швеція залишилася в невизначеності щодо своїх перспектив, оскільки Туреччина і Угорщина не ратифікували її заявку на вступ.

Союзники по НАТО закликають Туреччину схвалити заявку Швеції до саміту, заявляючи, що країна виконала всі вимоги. Вступ Швеції закріпив би контроль НАТО над Балтійським морем і дав би Альянсу перевагу в Арктичному регіоні - обох стратегічних воротах для росії, навіть у той час, коли москва загрузла у вторгненні в Україну.

Тим часом, як офіційно запрошена країна, Швеція має право брати участь у всіх засіданнях НАТО, на відміну від України і Грузії, чиї заявки на вступ до Альянсу поки не просунулися вперед.

Приєднання Швеції до НАТО спростило б оборонне планування для Альянсу. НАТО отримає вигоду не лише від бойових літаків, військово-морського флоту та інших військових активів Швеції, але й від можливості легко перекидати війська і техніку через територію країн Північної Європи.

Однак перш ніж Швеція зможе приєднатися до Альянсу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повинен буде знайти баланс між жорстким підходом і підтримкою з боку Конгресу США в питанні придбання Туреччиною винищувачів F-16 американського виробництва. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови минулого тижня обговорили членство Швеції в НАТО і продаж F-16.

Очікується, що Угорщина підтримає вступ Швеції, як тільки Туреччина дасть сигнал про свої наміри, як це було з Фінляндією. Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії в березні, але все ще виступає проти вступу Швеції, заявляючи, що Стокгольм переховує членів бойових угруповань, яких вона вважає терористами.