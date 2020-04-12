Найкращим у світі вчителем 2020 року став викладач з Індії

Ранджит Дісалі працює в початковій школі для дівчат Zilla Parishad (штат Махараштра, Індія) і фактично змінив своєю роботою шанси у житті багатьох учениць.

Під час свого виступу переможець розповів, що збирається поділити половину своїх призових грошей з іншими лауреатами, які увійшли у першу десятку фіналістів, повідомляє "Громадське". Таким чином дев'ять його колег отримають більш як $55 тисяч кожен.

Зазначимо, що це вперше за шість років історії Global Teacher Prize переможець поділився призовим фондом з іншими фіналістами.

Більше про премію і переможця

Global Teacher Prize з 2015 року обирає одного виняткового вчителя, який зробив видатний внесок у професію, а також для того, щоб засвідчити важливу роль, яку вчителі відіграють у суспільстві.

Вчителя Дісале цього року обрали з понад 12 тисяч номінацій та заявок, які надійшли з понад 140 країн світу. Коли він прибув до початкової школи Zilla Parishad у 2009 році, це була напівзруйнована будівля, затиснута між сараєм для худоби та коморою.

Для тих, хто потрапив до школи, навчальну програму вели не їхньою рідною мовою (каннада), що робило навчання для багатьох учениць взагалі не можливим. Вчитель почав навчати школярок рідної мови, а згодом переклав нею всі підручники. Ба більше, він вбудував спеціальні QR-коди, щоб дати дівчатам доступ до аудіо віршів, відеолекцій, історій та завдань

Тепер у селі немає шлюбів підлітків, а відвідуваність ученицями школи становить 100%. Школярки добре вчаться - 85% з них здобули найвищі оцінки А на щорічних іспитах. Також учитель відомий тим, що влаштував у своєму домі в Індії лабораторію, звідки транслює віртуальні уроки зі своїх наукових експериментів.

Вчитель року в Україні

Переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 став Василь Дяків. Він уже 24 роки працює у Заліщицькій державній гімназії на Тернопільщині, де викладає всесвітню історію та історію України, громадянську освіту й основи здоров’я

Цього року на премію подалася рекордна кількість педагогів - майже 3000 з 21 регіону України. Василь Дяків отримає 250 тисяч гривень, поїздку на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 (у Лондоні) та один рік безкоштовного навчання від організатора премії - громадської спілки "Освіторія".

Дяків розповів, що найбільше у професії його надихають діти, саме вони заряджають його мотивацією робити щось краще та нове. Його мрія - аби серед педагогів не було людей з комплексом раба, який не хоче нести відповідальність і боїться робити вибір. Над реалізацією цієї мрії та різних освітніх проєктів Дяків планує працювати разом з іншими колегами та представниками влади.

Нагадаємо, що журнал Time вперше в історії обрав "Дитину року"