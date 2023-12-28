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НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію, яка виготовляє квадроцикли для окупантів

28 грудня 2023, 16:53
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію, яка виготовляє квадроцикли для окупантів
Фото: nazk.gov.ua
Китайська компанія Shandong Odes тепер у списках міжнародних спонсорів війни.

НАЗК включило до спонсорів війни китайську компанію Shandong Odes, яка виготовляє квадроцикли для армії рф. 

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Міноборони рф закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до рф та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора", – пишуть у відомстві.

У НАЗК додали, що українські військові підтвердили знищення двох квадроциклів китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу с. Кринки на ТОТ Херсонській області.

Такі докази стали підставою для внесення НАЗК виробника квадроциклів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Китайвійна в Україніросія окупантиспонсор війни

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