Недовіра та байдужість: українці описали ставлення до влади
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, передає РБК - Україна.
За даними опитування, недовіру до влади висловлюють 44% респондентів, байдужість - 23%, ненависть - 5%. Заявили про підтримку влади 16% опитаних, а 12% відчувають повагу.
Усі вищі посадові особи - президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної ради Дмитро Разумков - станом на вересень 2020 має негативний баланс оцінок діяльності, а з квітня 2020 і стійку тенденцію зростання негативних і скорочення позитивних оцінок діяльності.
Діяльність Зеленського позитивно оцінюють 39% українців, негативно - 53%. Діяльність Шмигаля позитивно оцінюють 21% українців, негативно - 64%. Діяльність Разумкова позитивно оцінюють 27% українців, негативно - 57%.
Опитування проведене компанією Research & Branding Group 5-15 вересня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка вибірки: не більше 2,4%.
Нагадаємо, що результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають чотири парламентські партії. Однак на виборах до обласних рад, їх підтримка менше, ніж на виборах в Раду.
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