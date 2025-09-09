Незначна більшість громадян ЄС підтримує відставку фон дер Ляєн через торговельну угоду зі США

Більшість критики пов’язана з торговельною угодою між ЄС та США, підписаною цього літа після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести 30% мита на європейський експорт у разі відсутності домовленості.

Незначна більшість громадян Європейського Союзу вважає, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повинна піти у відставку після укладення торговельної угоди із США.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з дослідженням, 39% респондентів "дуже схвалюють" відставку фон дер Ляєн, 21% – "дещо схвалюють", а лише 8% висловились проти.

Опитування показало, що 52% респондентів почуваються "приниженими" цією угодою, особливо у Франції (65%) та Іспанії (56%). Три чверті опитаних вважають, що фон дер Ляєн не змогла захистити європейські інтереси, а лише 19% оцінили її діяльність позитивно. 77% респондентів переконані, що угода вигідніша економіці США, а 42% прогнозують найбільші втрати для європейських компаній.

Опитування Eurobazooka проводила компанія Cluster17 наприкінці серпня – на початку вересня у Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. У кожній країні участь у дослідженні взяли близько 1000 осіб.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії. Угода передбачає 15% мита на товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп назвав домовленість "найбільшою угодою, яка будь-коли укладалася".