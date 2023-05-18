Нічний ракетний удар: 29 з 30 ракет збило ППО, але є загиблий і поранені
Над Києвом усі ворожі цілі були знищені.
Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.
В Одесі під час ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення – всі працівники промислового підприємства.
Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
"В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання", - сказала Гуменюк.
І додала, що росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено.