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Нічний ракетний удар: 29 з 30 ракет збило ППО, але є загиблий і поранені

18 травня 2023, 08:03
Нічний ракетний удар: 29 з 30 ракет збило ППО, але є загиблий і поранені
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
росіяни атакували Україну із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію.

Над Києвом усі ворожі цілі були знищені.

Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

В Одесі під час ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення – всі працівники промислового підприємства.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання", - сказала Гуменюк.

І додала, що росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено. 

ракетнийудар росія

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