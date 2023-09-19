США проти ударів по рф, але вирішувати, як застосовувати зброю, має Україна – Кірбі

У Білому домі заявили, що США застерегли Україну від подібних рішень.

У Сполучених Штатах не зацікавлені у тому, щоб Україна застосовувала надану їй зброю по території росії, але остаточне рішення щодо цього буде за президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Він зазначив, що США застерегли Україну від подібних рішень.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, аби надані Сполученими Штатами засоби вдаряли по росії", – заявив Кірбі.

Він заявив, що у Білому домі ще не прийняли остаточне рішення щодо передавання Україні ракет великої дальності ATACMS. Наразі дискусії на цю тему тривають.

"Тут, у Сполучених Штатах, триває довга дискусія щодо цих крилатих ракет великої дальності, і ця розмова триває, навіть в цей час, коли ми з вами зараз говоримо. Жодного рішення ще не ухвалено. Президент не сказав, що він це зробить. Але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи розглянули питання ATACMS – Міністерство оборони, Державний департамент, Рада національної безпеки. І ми збираємося це зробити. Це питання не зняте з порядку денного", – сказав посадовець.

Кірбі підкреслив, що у США хвилюються, щоб Україна не застосовувала передану американську зброю на території рф.

"Ми не заохочуємо і не хочемо призвести до нападів на територію росії. Ми вважаємо, що війна йде в Україні, і ми вважаємо, що саме там Україна повинна зосередитися – на окупованих росією територіях всередині України. Ми вважаємо, що саме тут іде боротьба, і саме на цьому ми хочемо, щоб була зосереджена увага", – сказав він.

Разом з тим, він додав, що "президент Зеленський — головнокомандувач своїх збройних сил, він має право визначати, де він завдає удару, а де не завдає удару. Ми надаємо їм можливості, але зрештою рішення за ним, і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб надані Сполученими Штатами засоби вдаряли по росії".

Кірбі додав, що російська війна проти України не повинна перерости у протистояння Заходу з росією.