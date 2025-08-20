Нідерланди розгорнуть системи ППО в Польщі для захисту військових поставок в Україну

Цієї осені Нідерланди також планують розгорнути у Польщі винищувачі F-35.

Нідерланди направлять до Польщі системи протиповітряної оборони, які прикриватимуть ключовий логістичний центр НАТО з військовими поставками для України.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

З 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців протягом шести місяців нестимуть службу на польській території. Система Patriot прикриватиме від балістичних ракет, NASAMS — від ракет меншої дальності, а інші засоби ППО перехоплюватимуть безпілотники.

Цієї осені Нідерланди також планують розгорнути у Польщі винищувачі F-35.

Амстердам є одним із ключових союзників України у сфері авіаційної підтримки. Саме Нідерланди стали першою країною, яка передала Києву винищувачі F-16 у жовтні 2023 року, а у травні 2025-го відправили останню партію літаків.