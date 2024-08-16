Німеччина має збільшити військову допомогу Україні після успіху в Курській області — голова оборонного комітету Бундестагу

Приводом для передачі можуть бути успіхи Києва у Курській області, заявив Фабер.

Успіх України у Курській області рф повинен бути для Німеччини приводом говорити про передачу Києву танків Leopard 2 та БТР Fuchs.

Про це заявив голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер у соцмережі X.

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 і 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше, особливо після того, як ми повторно замовили 123 Leopard 2 і скоро замовимо Fuchs. Наша допомога дає змогу протистояти загарбницькій війні путіна", — заявив Фабер.

Він також додав, що українська операція у Курській області рф показала провал Кремля, який тепер "розгромлений у військовому відношенні". Завдяки військовій підтримці України Німеччина може закласти основу для тривалого миру в Європі, зауважив голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги. Загалом до пакети увійдуть: 2 батареї ЗРК IRIS-M, 2 батареї ЗРК IRIS-T SLS, 10 ЗУ Gepard, близько 30 танків Leopard 1A5 та багато іншого.