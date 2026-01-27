Німеччина не може передати Україні більше Patriot – Пісторіус

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що Берлін уже зробив "непропорційно багато".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно підтвердив, що Берлін наразі не має можливості передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot зі своїх безпосередніх запасів. Відповідну заяву урядовець зробив у понеділок, 26 січня, під час спільної пресконференції з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом у Берліні.

Про це повідомляє Die Zeit.

За словами Пісторіуса, Німеччина вже зробила «непропорційно багато» для посилення українського неба, віддавши понад третину власних потужностей Patriot. Наразі подальші поставки з арсеналів Бундесверу неможливі, оскільки країна повинна підтримувати спроможність до вишколу персоналу та технічного обслуговування наявних систем. Крім того, німецька сторона очікує на заміну раніше переданих одиниць, щоб не підривати власну обороноздатність.

Ситуація з іншими системами ППО також залишається напруженою:

Німеччина залишається єдиним постачальником ЗРК IRIS-T.

Поставки здійснюються "певною мірою безперервно".

Попри стабільність допомоги, обсягів IRIS-T недостатньо через масоване посилення російських атак на українські міста.

З огляду на критичну потребу Києва у боєприпасах та техніці, Пісторіус звернувся до партнерів по НАТО та ЄС. Він підкреслив, що завданням для всіх союзників є спільна перевірка власних складів, особливо тими державами, які ще можуть мати вільні потужності для посилення українського щита.

Німецький міністр окремо зупинився на діях кремля, назвавши систематичні удари по енергосистемі України "особливо цинічними". Пісторіус зауважив: у той час як на міжнародному рівні обговорюється можливість припинення вогню, росія з "невблаганною брутальністю" вражає цивільну інфраструктуру. Ці дії в умовах лютої зими спрямовані на терор проти мирного населення, що прямо суперечить нормам міжнародного права.