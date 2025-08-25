Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина обіцяє Україні €9 млрд щороку

25 серпня 2025, 17:37
Німеччина обіцяє Україні €9 млрд щороку
Фото: з вільного доступу
Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро.

Німеччина щорічно буде надавати Україні €9 мільярдів протягом «найближчих років».

Про це заявив міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва, передає німецьке медіа Tagesschau.

"Ми щороку будемо підтримувати Україну дев’ятьма мільярдами. Це великий внесок", — сказав він.

Він також наголосив на готовності Німеччини брати участь у можливих гарантіях безпеки. За його словами, Німеччина не ухилятиметься.

"Я у тісній координації з федеральним канцлером шукаю можливості для обговорення того, як Німеччина може якнайкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі", — заявив Клінгбайль.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

