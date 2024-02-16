Німеччина оцінює ризики, зважуючи захоплення нафтопереробного заводу "Роснєфті"– Politico

Берлін стикається з перспективою скорочення поставок і величезних виплат кремлю, якщо він піде на експропріацію активів "Роснєфті".

Німецькі лідери опинилися у скрутному становищі через те, що робити з критично важливим нафтопереробним заводом на північному сході Німеччини, мажоритарним власником якого є підконтрольна кремлю компанія "Роснєфть". Німецький уряд зважує, чи варто захопити нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, що за 120 кілометрів від Берліна. Цей завод задовольняє половину потреб Східної Німеччини в пальному і забезпечує 11% від загального обсягу поставок в країні.

Про це пише Politico.

З огляду на важливість заводу, його націоналізація забезпечить довгострокові енергетичні потреби країни та допоможе уникнути перебоїв у постачанні, які можуть шокувати й без того слабку економіку країни. Берлін передав PKC під тимчасову державну опіку, яка може бути продовжена. Однак такий варіант залишив би кремль під контролем життєво важливої частини енергетичної інфраструктури Німеччини, що зробило б практично неможливим для німців забезпечити постачання нафти на заводі у майбутньому.

"Проблема полягає в цій опіці. "Роснєфть" контролює цей актив, якщо ви продовжите його ще на рік, то ... у вас може виникнути перебої з постачанням", — сказала Якопо Марія Пепе, старший аналітик Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Але захоплення нафтопереробного заводу мало б свої величезні недоліки й навіть могло б призвести до дефіциту палива, якого найбільше боїться німецька влада. Націоналізація також може залишити Берлін з мільярдним боргом перед росією в той час, коли Кремль прагне фінансувати свою військову експансію у воєнний час і вийти з глухого кута в Україні.

Для німецької влади ця дилема постає в той час, коли країна намагається розірвати глибокі економічні зв'язки з росією, яка раніше була її найбільшим постачальником енергоресурсів. Берлін вже націоналізував колишню німецьку дочірню компанію російського газового гіганта "Газпром", в той час як москва захопила активи західних фірм, включаючи німецьку нафтогазову компанію Wintershall.

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄС запровадив санкції на імпорт московської нафти до блоку, а Берлін передав PKC під опіку разом з двома іншими нафтопереробними заводами, мажоритарним власником яких також є "Роснєфть". Оскільки термін дії опіки, яку Берлін вже двічі продовжував, закінчується 10 березня, німецький уряд має вирішити, чи візьме він контроль над заводом PKC на більш постійній основі. "Роснєфть" володіє там 54 % акцій, що становить значну частину активів російської компанії в Німеччині вартістю близько 7 мільярдів доларів.

Наразі PKC частково отримує нафту з Казахстану за спеціальною угодою, укладеною після того, як Німеччина добровільно відмовилася від імпорту російської нафти минулого року. Але оскільки ця нафта тече через Росію, Кремль може відповісти на захоплення заводу Німеччиною, зупинивши потік нафти. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив у вівторок 12 лютого, що отримав запевнення від польського уряду, що Варшава прийде на допомогу Берліну в разі раптового відключення.

Ще одним великим ризиком для Берліна є те, що він може бути змушений виплатити дуже велику суму після ймовірного судового розгляду щодо захоплення нафтопереробного заводу.