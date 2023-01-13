Німеччина під тиском, але ні Польща, ні Фінляндія не подали офіційного запиту на реекспорт до України танків Leopard
Ні Польща, ні Фінляндія не подали офіційного запиту на реекспорт своїх бойових танків Leopard німецького виробництва в Україну, заявила в п’ятницю речниця уряду Німеччини, оскільки зростає тиск на Берлін, щоб надати танки Києву та дозволити іншим країнам зробити те саме, пише CNN.
У середу президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв відправити в Україну частину танків країни Leopard.
А в четвер президент Фінляндії Саулі Нііністо заявив, що його країна може відправити обмежену кількість танків в Україну, якщо група країн вирішить це зробити, повідомляє Reuters .
Загалом тринадцять європейських країн володіють німецькими танками Leopard 2, які були представлені в 1979 році і з тих пір кілька разів модернізувалися, за даними дослідницького центру Європейської ради з міжнародних відносин.
Будь-який реекспорт танків цими країнами зазвичай потребує дозволу уряду Німеччини.
"Немає жодного питання, якому ми повинні були б відповісти "ні". Але ми говоримо прямо зараз, що постійно обмінюємося питаннями про те, що є правильним у цей момент і як нам найкраще підтримати Україну", – заявила речниця німецького уряду Крістіане Хоффманн журналістам на черговій пресконференції в Берліні у п'ятницю, 13 січня.
Вона додала, що Німеччина "веде дуже тісний обмін думками зі Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією" щодо поточної військової допомоги Україні.
А в уряді заявили, що його не турбують повідомлення про те, що Польща планує поставити в Україну бойові танки Leopard без її дозволу.