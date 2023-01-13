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ПОЛІТИКА

Німеччина під тиском, але ні Польща, ні Фінляндія не подали офіційного запиту на реекспорт до України танків Leopard

13 січня 2023, 15:52
Німеччина під тиском, але ні Польща, ні Фінляндія не подали офіційного запиту на реекспорт до України танків Leopard
дайте танки Україні
Будь-який реекспорт танків цими країнами зазвичай потребує дозволу уряду Німеччини.

Ні Польща, ні Фінляндія не подали офіційного запиту на реекспорт своїх бойових танків Leopard німецького виробництва в Україну, заявила в п’ятницю речниця уряду Німеччини, оскільки зростає тиск на Берлін, щоб надати танки Києву та дозволити іншим країнам зробити те саме, пише CNN.

У середу президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв відправити в Україну частину танків країни Leopard.

А в четвер президент Фінляндії Саулі Нііністо заявив, що його країна може відправити обмежену кількість танків в Україну, якщо група країн вирішить це зробити, повідомляє Reuters .

Загалом тринадцять європейських країн володіють німецькими танками Leopard 2, які були представлені в 1979 році і з тих пір кілька разів модернізувалися, за даними дослідницького центру Європейської ради з міжнародних відносин.

Будь-який реекспорт танків цими країнами зазвичай потребує дозволу уряду Німеччини.

"Немає жодного питання, якому ми повинні були б відповісти "ні". Але ми говоримо прямо зараз, що постійно обмінюємося питаннями про те, що є правильним у цей момент і як нам найкраще підтримати Україну", – заявила речниця німецького уряду Крістіане Хоффманн журналістам на черговій пресконференції в Берліні у п'ятницю, 13 січня.

Вона додала, що Німеччина "веде дуже тісний обмін думками зі Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією, а також з Польщею та Іспанією" щодо поточної військової допомоги Україні.

А в уряді заявили, що його не турбують повідомлення про те, що Польща планує поставити в Україну бойові танки Leopard без її дозволу.

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