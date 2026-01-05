Німеччина підтверджує підтримку Балтії та НАТО перед переговорами щодо України

Міністр також звернув увагу на "постійні напади" на Балтійські країни, зокрема обриви кабелів у Балтійському морі, походження яких поки що не встановлено.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив важливість солідарності Німеччини з союзниками, зокрема з країнами Балтії, напередодні свого візиту до Литви.

Про це повідомляє LRT.

За словами Вадефуля, демонстрація єдності з союзниками є ключовою передумовою для успішного завершення мирних переговорів щодо України. Він наголосив, що мета його першого закордонного візиту у 2026 році — показати, що Німеччина "абсолютно чітко знаходиться на боці Балтійських держав", зберігає прихильність НАТО та усвідомлює свою відповідальність у критичній ситуації, коли росія продовжує озброюватися та вести війну в Україні.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, щоб перевірити їхню стійкість, зокрема й у Балтійському морі.

Візит Вадефуля до Литви демонструє готовність Берліна підтримувати союзників і підтверджує прагнення до колективної безпеки у Європі у складний для континенту період.