Німеччина готується до війни, але сподівається, що її ніколи не доведеться вести. Уряд країни з огляду на російську агресію пообіцяв підготуватися до можливої війни до 2029 року, коли, на думку чиновників, росія може бути готовою до того, щоб завдати удару по члену НАТО.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, першим кроком до цього став перегляд витрат та боргів, щоб більше коштів можна було спрямувати на військові потреби. Окрім цього, країна працює над розбудовою оборонної промисловості та розпочинає масштабну кампанію з набору до збройних сил.

Видання не виключає, що в країні можуть відновити певну форму обов’язкової військової служби. Зазначається, що наступним пунктом в списку є створення стратегічного запасу равіолі.

В публікації зазначається, що міністр сільського господарства та продовольства Німеччини Алоїс Райнер закликав переглянути національні запаси, додавши до них більше готових до вживання страв.

Вказується, що його план передбачає створення "національного запасу готових продуктів, які можна споживати відразу після розігрівання", таких як равіолі та сочевиця в консервах.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації з безпекою, яка змушує нас усіх замислитися. Для мене важливо, що, крім постачання військового обладнання, важливу роль відіграє також продовольча безпека", – сказав Райнер.

За даними видання, протягом десятиліть надзвичайні запаси Німеччини складалися переважно з необроблених продуктів першої необхідності, таких як зерно та сушена сочевиця. Однак, Райнер вважає, що в умовах кризи їх приготування займає занадто багато часу.

Згідно з підрахунками, пропозиція Райнера коштуватиме Німеччині до 105 мільйонів доларів і передбачатиме залучення великих мереж продуктових магазинів для управління логістикою та зберіганням.

Німецький міністр зауважив, що такі запаси необхідні не тільки на випадок війни, але й для інших кризових ситуацій, таких як стихійні лиха або ядерна аварія на електростанції. Однак, як підкреслюється, саме загроза російського нападу на Європу є головним питанням для політиків і німецької громадськості.

Й хоча ідея створення національного резерву равіолі викликала веселі заголовки в німецьких ЗМІ, в публікації зазначається, що ця пропозиція підкреслює серйозну небезпеку, яка зараз загрожує Європі.