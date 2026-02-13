Німеччина почала серійне виробництво дронів для України

Цьогоріч Україна отримає перші 10 тисяч безпілотників.

У Німеччині розпочали роботу виробничі лінії для безпілотників, призначених для потреб Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського.

У Мюнхені Зеленський разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали перше спільне українсько-німецьке підприємство Quantum Frontline Industries, де виробляють дрони для України. Президенту показали лінії виробництва та провели тестування першого серійного ударного безпілотника.

"Технологія для виготовлення дронів українська, вони оснащені штучним інтелектом і вже довели свою ефективність на фронті", – повідомили в Офісі президента.

Керівництво Quantum Frontline Industries розповіло про потенціал підприємства та плани масштабування. Вже цього року Україна отримає перші 10 тисяч дронів, виготовлених на цьому виробництві.

"Quantum Frontline Industries стало першим серійним виробництвом українських безпілотних систем у Європі. Проєкт реалізується в межах німецько-української урядової співпраці за ініціативою Build with Ukraine та фінансується німецьким спеціальним штабом", – зазначили в ОП.

Зеленський подякував канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду ФРН, Борису Пісторіусу та всьому німецькому суспільству за підтримку України. До кінця року планується відкрити ще десять таких підприємств у Європі.

Під час візиту також було підписано низку важливих документів: