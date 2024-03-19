Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина покриє витрати на купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою

19 березня 2024, 20:53
Німеччина покриє витрати на купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою
Фото: з вільного доступу
Постачання боєприпасів за чеською ініціативою розпочнеться влітку.

Німеччина готова оплатити закупівлю 180 тисяч боєприпасів для України за чеською ініціативою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише N-tv.

Як повідомив міністр оборони, Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.

"Постачання розпочнеться влітку і відбуватиметься поетапно", — заявив міністр.

Пісторіус додав, що поставки снарядів, які включили у пакет військової допомоги розпочнуться також цього року.

Німеччинадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється