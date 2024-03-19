Німеччина покриє витрати на купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою

Постачання боєприпасів за чеською ініціативою розпочнеться влітку.

Німеччина готова оплатити закупівлю 180 тисяч боєприпасів для України за чеською ініціативою.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише N-tv.

Як повідомив міністр оборони, Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.

"Постачання розпочнеться влітку і відбуватиметься поетапно", — заявив міністр.

Пісторіус додав, що поставки снарядів, які включили у пакет військової допомоги розпочнуться також цього року.