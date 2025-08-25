Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями

За словами німецького міністра, гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО, можуть стати основою для тривалого миру

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають "фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО". За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

Про це повідомляє DW.

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта території буде в безпеці", – каже він.

Міністр переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, аби дотиснути російського диктатора путіна. На його думку, це не становитиме загрози для росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

Водночас Вадефуль наголосив, що список країн-гарантів безпеки потрібно розширити за межі Європи, зокрема, дуже важливим є залучення США. Він додав, що вже близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну. Він зазначив, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну" і застеріг від перетворення мирного договору з рф на "диктаторський мир" на шкоду Україні.