Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина пригрозила наслідками після удару рф по столиці України

28 серпня 2025, 13:59
Німеччина пригрозила наслідками після удару рф по столиці України
Фото: з вільного доступу
Вадефуль наголосив, що подібні атаки не можуть залишатися без наслідків.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив масований російський обстріл Києва, під час якого загинули мирні мешканці та було пошкоджено будівлю дипломатичної місії ЄС.

Як пише Reuters, Вадефуль наголосив, що подібні атаки не можуть залишатися без наслідків.

"Минулої ночі ми з жахом спостерігали, як росія бомбила Київ. Є загиблі цивільні, серед них діти. Також було атаковано делегацію Європейського Союзу. І це не може залишитися без відповіді", – заявив він.

Водночас міністр відмовився розкривати деталі можливої реакції, зазначивши, що будь-які кроки будуть ухвалені у тісній координації з партнерами ЄС.

Вадефуль також привітав мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, але підкреслив, що кремль не демонструє готовності до реальних переговорів.

"Я припускаю, що США серйозно розглянуть можливість подальших санкцій. Європа також зберігає рішучість проводити чітку політику тиску на росію", – додав він.

Свою позицію висловили й інші європейські лідери. Прем’єр-міністр Британії засудив удар по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала будівля Британської ради. Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала атаку "цілеспрямованим ударом" по об’єкту поруч із представництвом Євросоюзу.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас, у свою чергу, закликала москву припинити вбивства та розпочати мирні переговори.

КиївНімеччинавійнаатака

Останні матеріали

Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух в Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух в Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється