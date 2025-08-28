Німеччина пригрозила наслідками після удару рф по столиці України

Вадефуль наголосив, що подібні атаки не можуть залишатися без наслідків.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив масований російський обстріл Києва, під час якого загинули мирні мешканці та було пошкоджено будівлю дипломатичної місії ЄС.

Як пише Reuters, Вадефуль наголосив, що подібні атаки не можуть залишатися без наслідків.

"Минулої ночі ми з жахом спостерігали, як росія бомбила Київ. Є загиблі цивільні, серед них діти. Також було атаковано делегацію Європейського Союзу. І це не може залишитися без відповіді", – заявив він.

Водночас міністр відмовився розкривати деталі можливої реакції, зазначивши, що будь-які кроки будуть ухвалені у тісній координації з партнерами ЄС.

Вадефуль також привітав мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, але підкреслив, що кремль не демонструє готовності до реальних переговорів.

"Я припускаю, що США серйозно розглянуть можливість подальших санкцій. Європа також зберігає рішучість проводити чітку політику тиску на росію", – додав він.

Свою позицію висловили й інші європейські лідери. Прем’єр-міністр Британії засудив удар по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала будівля Британської ради. Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала атаку "цілеспрямованим ударом" по об’єкту поруч із представництвом Євросоюзу.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас, у свою чергу, закликала москву припинити вбивства та розпочати мирні переговори.